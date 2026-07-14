Боец Кадет: артиллеристы 810-й бригады за неделю уничтожили 10 пунктов БПЛА ВСУ

КУРСК, 14 июля. /ТАСС/. Расчет артиллерийской установки "Козерог" 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Север" за неделю уничтожил десять пунктов управления беспилотниками ВСУ в Сумской области.
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