Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта

Совет федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Ожидается что завтра, 8 декабря, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет первое заседание, посвященное старту президентской кампании, сообщает «Коммерсант».
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