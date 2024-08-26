Точный прилет FPV-крыла "Молния" по группе украинских солдат на Северском направлении.
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Точный прилет FPV-крыла "Молния" по группе украинских солдат на Северском направлении.
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