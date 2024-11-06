На фото ж/д станция Пискаревка, а на видео - ж/д станция Кушелевка. Утро 6 ноября. Мокрые снегопады закончились в Петербурге 4 ноября.
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На фото ж/д станция Пискаревка, а на видео - ж/д станция Кушелевка. Утро 6 ноября. Мокрые снегопады закончились в Петербурге 4 ноября.