«У вас 48 часов»: Россия готова обрушить на Украину шквал из 4000 дронов Американская разведка фиксирует подготовку масштабной воздушной атаки по территории Украины, которая может произойти в ближайш.
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«У вас 48 часов»: Россия готова обрушить на Украину шквал из 4000 дронов Американская разведка фиксирует подготовку масштабной воздушной атаки по территории Украины, которая может произойти в ближайш.
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