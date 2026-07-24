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«У вас 48 часов»: Россия готова обрушить на Украину шквал из 4000 дронов

«У вас 48 часов»: Россия готова обрушить на Украину шквал из 4000 дронов Американская разведка фиксирует подготовку масштабной воздушной атаки по территории Украины, которая может произойти в ближайш.

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