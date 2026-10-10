Азербайджанец решил, что он в России, и начал оскорблять тайцев, о чём дико пожалел

Точка зрения Автор: В. Панченко Думал, везде можно качать права, хамить прохожим и мнить себя пупом земли? А вот и нет! Один особо одаренный азербайджанец с паспортом британца решил, что тайский курорт — это филиал его личного беспредела.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Конвейер местного...
- «Не хочу, чтобы е...
- АК «Чей-то протеже —...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым