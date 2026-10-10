Театр абсурда
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Театр абсурда

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Азербайджанец решил, что он в России, и начал оскорблять тайцев, о чём дико пожалел

Азербайджанец решил, что он в России, и начал оскорблять тайцев, о чём дико пожалел

Точка зрения Автор: В. Панченко Думал, везде можно качать права, хамить прохожим и мнить себя пупом земли? А вот и нет! Один особо одаренный азербайджанец с паспортом британца решил, что тайский курорт — это филиал его личного беспредела.

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