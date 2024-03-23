России не страшен суперзаразный вирус-мутант туберкулеза

Всемирный день борьбы против туберкулеза отмечают 24 марта. В нынешнем году этой дате предшествовал всплеск новостей о появлении в Великобритании нового «вируса-мутанта», из-за которого эта болезнь якобы протекает бессимптомно.
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