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Жизнь после тяжелой травмы: как 77-летняя Алла Пугачева восстанавливается на арендованной вилле в Юрмале

Жизнь после тяжелой травмы: как 77-летняя Алла Пугачева восстанавливается на арендованной вилле в Юрмале

Этим летом в Юрмале, ставшей заметно более тихой и малолюдной, появилась 77-летняя Алла Пугачева. Певица приехала на курорт вместе с семьей, чтобы восстановить силы после тяжелой травмы, полученной зимой.

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