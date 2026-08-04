Британские водители воруют топливо на 260 тысяч долларов в день

Водители в Великобритании ежедневно воруют на автозаправках топливо на сумму около 260 тысяч долларов на фоне роста цен из-за конфликта вокруг Ирана, сообщила газета Independent со ссылкой на отчёт компании Forecourt Eye, занимающейся взысканием задолженностей за топливо.
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