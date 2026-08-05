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Царьград

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МИД РФ обвинил латвийский батальон в причастности к расправам

МИД РФ обвинил латвийский батальон в причастности к расправам

Мария Захарова заявила, что латышский полицейский батальон 319F, где служил Лаймонис Эзергайлис, организовывал массовые расправы над мирным населением Псковщины в 1943-1944 годах и участвовал в угоне женщин и детей в Латвию.

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Комментарии
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виктор кулик
добивать надо было в 45 всех поголовно
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