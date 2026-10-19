Лечащий врач единолично формирует листки нетрудоспособности сроком до 15 календарных дней В России листок нетрудоспособности при необходимости могут продлить на срок до десяти месяцев, а при лечении туберкулеза — до 12 месяцев.
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