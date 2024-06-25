Молдавские врачи провели инновационную операцию

В Институте скорой помощи впервые провели "инновационную операцию", как ее называют врачи. 43-летний пациент из Сынджерей Леонид Яначик восемь лет жил с болями в лице, неоднократно обращаясь к разным специалистам, в том числе к неврологу и стоматологу.
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