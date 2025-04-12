Владелец "Вашингтона" Леонсис предложил Овечкину остаться в клубе после карьеры

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис в интервью пресс-службе лиги заявил, что готов предложить нападающему Александру Овечкину работу после того, как он решит завершить профессиональную карьеру.