Владелец "Вашингтона" Леонсис предложил Овечкину остаться в клубе после карьеры

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис в интервью пресс-службе лиги заявил, что готов предложить нападающему Александру Овечкину работу после того, как он решит завершить профессиональную карьеру.
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