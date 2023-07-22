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Депутат Ивлев: Зеленский своими высказываниями о Крымском мосте подтвердил, что является террористом

Депутат Ивлев: Зеленский своими высказываниями о Крымском мосте подтвердил, что является террористом

Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский своими высказываниями о Крымском мосте подтвердил, что является террористом.

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