Начать киевские чиновники намерены с делопроизводства.Власти Украины готовят законопроект о переводе алфавита с кириллицы на латиницу.
Зеленский собрался перевести мову на латиницу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
J
Jubar
Ответить
1 д.
MS
Mikhail Stepanov
А че там, сразу на иврит переводи!
Ответить
22 час.
Вадим Кузнецов
Зачем на иврит. Там рядом есть великая страна, которая тоже пользуется латиницей. С древней историей: то одни ей владеют, то другие. Быть холопом у чьего-то холуя - это и есть "украинский патриотизм"
Ответить
20 час.
Свежие комментарии