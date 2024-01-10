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Несекретные материалы

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Зеленский собрался перевести мову на латиницу

Зеленский собрался перевести мову на латиницу

Начать киевские чиновники намерены с делопроизводства.Власти Украины готовят законопроект о переводе алфавита с кириллицы на латиницу.

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Комментарии
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J
Jubar
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1 д.
MS
Mikhail Stepanov
А че там, сразу на иврит переводи!
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22 час.
Вадим Кузнецов
Зачем на иврит. Там рядом есть великая страна, которая тоже пользуется латиницей. С древней историей: то одни ей владеют, то другие. Быть холопом у чьего-то холуя - это и есть &quot;украинский патриотизм&quot;
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20 час.

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