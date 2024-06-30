В Сочи сообщили о низком спросе на морское сообщение с Анапой в июне

Спрос на билеты скоростного судна «Комета», курсирующего между Сочи и Анапой, в июне оказался довольно низким, сообщает 29 июня издание «Сочи Ньюс» со ссылкой на итоги мониторинга сайта оператора перевозок «Комета Экспресс».