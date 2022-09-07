Daily Storm

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Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн назвал Путина лидером мира

Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн назвал Путина лидером мира

По его словам, президент России «контролирует и организует стабильность во всем мире»Председатель Государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн встретился с президентом России Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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