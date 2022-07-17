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Абаскаль об удалении Рыбуса в Грозном: «Он извинился перед партнерами. Больше таких ситуаций с ним не произойдет, уверен»

Гильермо Абаскаль высказался об удалении защитника «Спартака» Мачея Рыбуса. Главный тренер красно-белых поделился мнением после матча 1-го тура Мир РПЛ против «Ахмата» (1:1).

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