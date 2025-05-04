БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Европейские камикадзе или восточные варвары?

Европейские камикадзе или восточные варвары?

Если спросить у меня, как у автора и как у человека, о том, как я отношусь к вопросам добровольного жертвования собой во имя высшей цели, то, как человек русский, понятно, что отнесусь к этому с пониманием и уважением.

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