В Рязани встретили ковчег с Поясом Пресвятой Богородицы

Встречали духовную реликвию прихожане во главе с митрополитом Рязанским и Михайловским Марком. Ковчег прибыл в рамках молодёжной просветительской программы Синодального отдела по делам молодёжи «Духовная связь».
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