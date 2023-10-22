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В Европе отреагировали на идею продления потолка цен на газ

В Европе отреагировали на идею продления потолка цен на газ

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