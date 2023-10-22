В Европе отреагировали на идею продления потолка цен на газ

Европейская комиссия в ходе обсуждения идеи продления потолка цен на газ заявила о необходимости увеличить срок действия меры, отметив, что с момента ее вступления в силу были отмечены только положительные результаты.
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