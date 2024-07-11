В Северной Осетии в рамках профилактической акции «СИМ» сотрудник Госавтоинспекции с агитационным автобусом побывали в гостях у отдыхающих ребят из детского реабилитационно-оздоровительного центра «Горный...

В рамках профилактической акции «СИМ» инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Владикавказу с Агитационным автобусом побывали в гостях у отдыхающих ребят из республиканского детского реабилитационно-оздоровительного центра «Горный воздух».
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