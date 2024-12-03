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Как работать эффективнее. Молодые промышленники обсудили развитие цифровых технологий

Как работать эффективнее. Молодые промышленники обсудили развитие цифровых технологий

Расширенное заседание Клуба молодых промышленников собрало на Алтае экспертов федерального уровня Сегодня одно из самых важных направлений развития для компаний, особенно промышленных, – внедрение информационных технологий.

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