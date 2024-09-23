Не так уж и дешево: стоимость владения УАЗ «Хантер» в течение 5 лет превышает стоимость самой машины

Аналитики НАПИ рассчитали стоимость владения внедорожником УАЗ «Хантер», и тут такая же ситуация, как и в случае с «Нивой»: за пять лет расходы на автомобиль (с учетом потери стоимости за это время) превысят цену самой машины.
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