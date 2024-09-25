Губернатор Гладков: Предприятия в Шебекино получают письма с угрозами обстрелов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в сообщении на своей странице в соцсети "ВКонтакте" предупредил жителей региона о том, что мошенники стали использовать новую схему обмана населения: предприятия города Шебекино получили письма с требованием заплатить.