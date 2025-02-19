Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 880 подписчиков

"Участникам СВО въезд запрещён": Скандал в Абхазии дошёл до администрации президента

"Участникам СВО въезд запрещён": Скандал в Абхазии дошёл до администрации президента

Сразу несколько СМИ сообщили, что в Абхазии ввели новый запрет, который уже породил мощный скандал. Дошло даже до местной администрации президента: "участникам СВО въезд запрещён".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Сергей Завалеев
Друг груша знают, но не выдадут в такой огромной республике
Ответить
1 д.
наверх