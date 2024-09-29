Победа РФ стала ближе на день: новости СВО от 29 сентября 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 948 день спецоперации России на Украине

Скриншот видео / Министерство обороны РФ За 948-й день специальной военной операции российские войска добились значительных успехов на нескольких направлениях, включая Херсонское, Запорожское, Купянское и Харьковское, захватив ключевые логистические пути и пункты управления противника.
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