Сводки СВО, 26 августа, главное: Наши берут в кольцо Доброполье, Краматорск и Славянск на очереди

Юрий Ильинов Новый раунд перевооружения: автомат АК-203 вытеснил INSAS в армии Индии Индия завершила важный этап производства автомата АК-203 на собственной площадке. Российская разработка уже показала преимущества перед устаревшей системой INSAS по надёжности, эргономике и возможностям оснащения. Российский автомат АК-203 начал заметно теснить индийскую систему INSAS, которая долгое время оставалась основным стрелковым оружием армии страны. По данным Telegram-канала «Русское оружие», ключевой этап локализации автомата завершился на совместном предприятии Indo-Russian Rifles Private Limited в Корве. Одним из главных отличий АК-203 стал используемый боеприпас. Автомат рассчитан на патрон калибра 7,62 мм, тогда как INSAS применяет боеприпас калибра 5,56 мм. Более тяжёлая пуля обладает выраженным останавливающим действием, что особенно важно при ведении боя в городской застройке и во время контртеррористических операций. Индийские военные ранее сообщали о проблемах INSAS при эксплуатации в сложной обстановке. У автомата возникали задержки при стрельбе в высокогорных районах, а магазины могли трескаться на морозе. АК-203, в свою очередь, сохраняет работоспособность в разных климатических условиях, включая пустыню и горную местность. По массе российский автомат также оказался легче индийской системы: 3,6 кг против 4,15 кг. Его прицельная дальность достигает 800 метров, тогда как у INSAS этот показатель составляет 400 метров. Планки Пикатинни позволяют устанавливать на АК-203 современные прицелы, в том числе тепловизионные и ночные комплексы. Производство организовано с высокой степенью локализации. Глава IRRPL Кумар Шарма сообщил, что предприятие рассчитывает выйти на темп выпуска одного автомата за 100 секунд. Это должно помочь поставить индийской армии около 600 тысяч винтовок почти на год раньше запланированного срока. Готовность производства подтвердили испытания полностью локализованного автомата, получившего название «Шер». В Индии рассчитывают, что предприятие позволит самостоятельно обеспечивать силовые структуры современным стрелковым оружием. Россия готовится к новым испытаниям ракеты «Буревестник»

Юрий Ильинов Несколько снарядов в один момент: как Ростех описывает огневой налет «Мальвы» Серийная 152-мм колесная САО «Мальва» поддерживает режим одновременного огневого налета, сообщил Ростех. Орудие последовательно выпускает несколько снарядов с разными скоростями и по разным траекториям, чтобы свести их к цели в один момент. Такой режим позволяет сжать воздействие нескольких выстрелов в короткое временное окно. После первого разрыва у цели остается меньше времени, чтобы укрыться, рассредоточиться или начать ответные действия. Но оценить плотность налета «Мальвы» пока нельзя: Ростех не раскрыл ни число одновременно приходящих снарядов, ни интервал между выстрелами, ни допустимый разброс времени их падения. Сам огневой налет — лишь часть более длинной цепочки. По заявлению корпорации, «Мальва» получает целеуказание от разведывательных беспилотников по защищенным каналам, использует цифровое автоматизированное рабочее место и автоматически переводится в боевое положение. Вместе эти средства должны сокращать цикл «развернулся — выстрелил — ушел» до считанных минут. Колесное шасси БАЗ-6910 при этом отвечает прежде всего за маневр и быстрый уход с позиции, а синхронный приход снарядов зависит от системы управления огнем, баллистических расчетов и темпа заряжания. Режим не стал новой характеристикой «Мальвы». Ростех называл его отличительной особенностью установки еще в августе 2023 года, одновременно указывая скорострельность более семи выстрелов в минуту. В октябре того же года корпорация сообщила о передаче войскам первой партии этих САО и снова заявила, что поставленные орудия могут вести одновременный огневой налет. В феврале 2026 года индустриальный директор Ростеха Бекхан Оздоев оценивал время выполнения огневой задачи колесными гаубицами «Мальва» и «Гиацинт-К» в две-три минуты. Из его слов, однако, не следует, что в этот срок входит подготовка и проведение именно синхронизированного налета, а не обычной стрельбы. Опубликованная Минобороны видеозапись боевой работы «Мальвы» также не раскрывает эту сторону системы. В подписи говорится об уничтожении пункта временной дислокации и живой силы противника, но режим стрельбы не указан. Главный пробел остается прежним. При заявленной скорострельности «Мальва» способна быстро выпустить серию, однако без сведений о числе синхронизируемых выстрелов, дальностях, зарядах и боеприпасах невозможно оценить реальный масштаб налета. Пока одновременный приход нескольких снарядов остается заявленной возможностью серийной установки, а не публично измеренной характеристикой ее боевой работы.