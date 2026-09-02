Россия заявила о непризнании передачи Курильских островов Японии

Министерство иностранных дел Российской Федерации официально заявило, что Россия не планирует передавать Курильские острова Японии.
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