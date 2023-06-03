«Ъ»: Центробанк призвал малые банки РФ искать новые форматы развития

Центробанк России в целях активизации работы сотен банковских организаций страны с базовой лицензией, которая ограничивает их операции, намеревается дать им разрешение на открытие корреспондентских счетов в иностранных банках на постоянной основе.
Центробанк России в целях активизации работы сотен банковских организаций страны с базовой лицензией, которая ограничивает их операции, намеревается дать им разрешение на открытие корреспондентских счетов в иностранных банках на постоянной основе.
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