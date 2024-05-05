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Закон, порядок, государство

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  • Семен Борисов
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  • Валерий
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Участковые уполномоченные полиции пресекли в Самаре факт фиктивной регистрации иностранных граждан

Участковые уполномоченные полиции пресекли в Самаре факт фиктивной регистрации иностранных граждан

Участковые уполномоченные отдела полиции по Советскому  району Управления МВД России по городу Самаре пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

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Комментарии
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ольга волкова
Наконец то! Придется всех работников миграционных отделов МВД и МФЦ пересажать.Незапятнинных там нет.
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10 час.
В
Валерий
Выявили единичный факт, хорошо. Но каковы правовые последствия для виновных?
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10 час.
Семен Борисов
Ай бравые участковые!Не тех ловят,&quot;поймали&quot; тётку до денег падкую и фффсё,медали заслужили😅!А в ПВС никто и ничего &quot;не знал&quot; о предоставляемом жилье и количестве заселяемых???Не смешите тапочки😂!В первую очередь сотрудников ПВС нужно привлекать и судить!!!
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9 час.

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