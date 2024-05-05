Участковые уполномоченные отдела полиции по Советскому району Управления МВД России по городу Самаре пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.
Участковые уполномоченные полиции пресекли в Самаре факт фиктивной регистрации иностранных граждан
Комментарии
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ольга волкова
Наконец то! Придется всех работников миграционных отделов МВД и МФЦ пересажать.Незапятнинных там нет.
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10 час.
В
Валерий
Выявили единичный факт, хорошо. Но каковы правовые последствия для виновных?
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10 час.
Семен Борисов
Ай бравые участковые!Не тех ловят,"поймали" тётку до денег падкую и фффсё,медали заслужили😅!А в ПВС никто и ничего "не знал" о предоставляемом жилье и количестве заселяемых???Не смешите тапочки😂!В первую очередь сотрудников ПВС нужно привлекать и судить!!!
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9 час.
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