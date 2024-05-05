Участковые уполномоченные полиции пресекли в Самаре факт фиктивной регистрации иностранных граждан

Наконец то! Придется всех работников миграционных отделов МВД и МФЦ пересажать.Незапятнинных там нет.

Семен Борисов

Ай бравые участковые!Не тех ловят,"поймали" тётку до денег падкую и фффсё,медали заслужили😅!А в ПВС никто и ничего "не знал" о предоставляемом жилье и количестве заселяемых???Не смешите тапочки😂!В первую очередь сотрудников ПВС нужно привлекать и судить!!!