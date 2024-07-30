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Роскино объявил новый формат поддержки российских кинопроизводителей

Роскино объявил новый формат поддержки российских кинопроизводителей

Роскино объявило о запуске нового формата поддержки российской киноиндустрии. Организация объявила о старте приема заявок на поддержку представителей российской киноиндустрии в целях возмещения и/или обеспечения части затрат на участие в международных кинорынках и других мероприятиях, сопутствующих проведению кинорынков.

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