Роскино объявил новый формат поддержки российских кинопроизводителей

Роскино объявило о запуске нового формата поддержки российской киноиндустрии. Организация объявила о старте приема заявок на поддержку представителей российской киноиндустрии в целях возмещения и/или обеспечения части затрат на участие в международных кинорынках и других мероприятиях, сопутствующих проведению кинорынков.