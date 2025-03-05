Власти региона начнут борьбу со смертностью на дорогах

На оперативном совещании 4 марта первый вице-премьер Забайкальского края Андрей Кефер поручил профильным ведомствам разработать комплексную программу, направленную на снижение смертности в дорожно-транспортных происшествиях.
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