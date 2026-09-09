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Новая ИИ-модель OpenAI решила одну из 7 "задач тысячелетия", но есть нюанс

Новая ИИ-модель OpenAI решила одну из 7 "задач тысячелетия", но есть нюанс

Сенсационное заявление прозвучало 8 сентября на пресс-конференции OpenAI. Исследователи сообщили, что их новейший прототип ИИ, состоящий из 10 000 агентов, сумел найти решение одной из семи «задач тысячелетия» — уравнений Навье – Стокса, описывающих движения вязкой ньютоновской жидкости.

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