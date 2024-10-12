Президент США Джо Байден призвал правительство Ирана прекратить планирование заговоров против кандидата в президенты Дональда Трампа и бывших американских чиновников.
Байден призвал Иран прекратить строить заговоры против Трампа
Комментарии
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Влад Владимиров
Интересно получается: пиндосам строить заговоры можно, а им (иранцам), блин, нельзя... Рамсы попутал, видимо, этот никчемный амбициозный старикашка... Теперь у этих самих же пиндосов тихо свое там дерьмо хавать - это теперь , как говорят, их стезя... Былое ваше величие безвозвратно кануло в Лету же, дурашка...
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