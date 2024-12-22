«Тем временем у Алсу снова все “врут”», – Ксения Собчак обрушилась на певицу

В светской хронике отечественного шоу-бизнеса разразился очередной скандал. В эпицентре событий оказались певица Алсу и телеведущая Ксения Собчак, которые, еще недавно умиляя совместной дружелюбной дружбой, неожиданно оказались по разные стороны баррикад.
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