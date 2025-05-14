Полиция Республики Хакасия изъяла выставленную на продажу шкуру белого медведя, занесённого в Красную книгу

В Республике Хакасия сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Абакану в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий установили ранее не судимого 52-летнего местного жителя, который за 999 тысяч рублей пытался продать шкуру занесённого в Красную книгу Российской Федерации белого медведя, разместив соответствующее объявление на одном из популярных сайтов в сети Интернет.
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