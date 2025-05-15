Определены победители пятого сезона конкурса «Россия — футбольная страна»

Организаторы проектов, попавших в топ-5 в каждой номинации, представили свои инициативы членам жюри. Проекты оценивали экс-футболисты Александр Мостовой, Игорь Семшов, Алексей Смертин, Елена Медведь, артисты Витя RASA, Зара и ЮрКисс, журналисты Илья Казаков и Василий Конов, а также другие эксперты.