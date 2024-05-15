Более 250 школьников вступили в ряды «Юнармии» в Музее Победы

14 мая в Музее Победы более 250 школьников Москвы пополнили ряды юнармейского движения. В мероприятии приняли участие Герои России, участники специальной военной операции, руководство военно-патриотического движения «Юнармия» и родственники юнармейцев.
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