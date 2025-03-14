Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Камни, которые бросили вызов гравитации. И победили.

Камни, которые бросили вызов гравитации. И победили.

Среди прочих странных штук, происходящих с камнями, есть способность висеть на честном слове. Глядя на них, создаётся впечатление неправильности и неестественности происходящего.

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Комментарии
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ВЛ
Валентина Лебедева
Как много удивительного на нашей Земле-матушке!
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