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ЦИК: в России отразили миллионы кибератак на инфраструктуру для выборов

ЦИК: в России отразили миллионы кибератак на инфраструктуру для выборов

Более 1 тыс. DDoS-атак было совершено на инфраструктуру, задействованную в избирательной кампании, свыше 120 — на дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

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