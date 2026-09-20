ЦИК: в России отразили миллионы кибератак на инфраструктуру для выборов

Более 1 тыс. DDoS-атак было совершено на инфраструктуру, задействованную в избирательной кампании, свыше 120 — на дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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