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Названа китайская модель автомобиля, которая в будущем может стать русской «Волгой»

Названа китайская модель автомобиля, которая в будущем может стать русской «Волгой»

На Горьковском автозаводе рядом с цехом, в котором ранее собирали автомобили Volkswagen, замечен седан Changan Raeton Plus, который может стать возрожденным автомобилем «Волга».

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