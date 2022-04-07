Никита Мазепин: «Отстранения российских спортсменов – культура отмены страны»

Никита Мазепин назвал отстранения российских спортсменов «культурой отмены». Мазепин выступал за «Хаас» в 2021 году.

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