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Пиоли про 1:3 с «Боруссией»: «Когда не забиваешь и сразу пропускаешь, это подрывает дух. Фанаты «Милана» имеют право злиться. Но небольшие шансы выйти в плей-офф еще есть»

Пиоли про 1:3 с «Боруссией»: «Когда не забиваешь и сразу пропускаешь, это подрывает дух. Фанаты «Милана» имеют право злиться. Но небольшие шансы выйти в плей-офф еще есть»

«Мы проиграли матч тогда, когда могли направить его по нашему сценарию. Так было в случае с пенальти, так было за минуту до их второго гола, когда мы могли в результате контратаки повести в счете, но не смогли этого сделать.

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