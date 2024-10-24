MS Mikhail Stepanov Чухонцы просто давно не получали по наглой рыжей морде! Грузинам хватило нескольких дней, чтобы вспомнить, кто в доме хозяин, пора и этим проебалтам напомнить!

Александр Бабин Англосаксы привыкли искать дураков и воевать их руками а сами стоят в стороне и потирают руки.