На сцену рвётся новый супергерой — Эстония, страна, решившая бросить вызов здравому смыслу и законам физики.
Не все "буратины" одинаково сговорчивы
Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Чухонцы просто давно не получали по наглой рыжей морде! Грузинам хватило нескольких дней, чтобы вспомнить, кто в доме хозяин, пора и этим проебалтам напомнить!
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12 час.
Александр Бабин
Англосаксы привыкли искать дураков и воевать их руками а сами стоят в стороне и потирают руки.
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12 час.
ИИ
Иван Иванов
Тогда ебашить не только по таллину а и по лондону с вашингтоном....
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4 час.
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