Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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    Тогда ебашить не только по таллину а и по лондону с вашингтоном....Не все "буратины"...

Не все "буратины" одинаково сговорчивы

Не все "буратины" одинаково сговорчивы

На сцену рвётся новый супергерой — Эстония, страна, решившая бросить вызов здравому смыслу и законам физики.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Чухонцы просто давно не получали по наглой рыжей морде! Грузинам хватило нескольких дней, чтобы вспомнить, кто в доме хозяин, пора и этим проебалтам напомнить!
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12 час.
Александр Бабин
Англосаксы привыкли искать дураков и воевать их руками а сами стоят в стороне и потирают руки.
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12 час.
ИИ
Иван Иванов
Тогда ебашить не только по таллину а и по лондону с вашингтоном....
Ответить
4 час.

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