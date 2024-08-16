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В ВТБ рассказали о трёх главных схемах мошенников, нацеленных на пенсионеров

В ВТБ рассказали о трёх главных схемах мошенников, нацеленных на пенсионеров

В ВТБ рассказали о трёх главных схемах мошенников, которые нацелены на пенсионеров. «Попытки обмана пожилых людей приходятся якобы на перерасчёт пенсии, оформление полиса ОМС, несуществующие скидки на ЖКУ.

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