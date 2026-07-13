Как старые вещи и ручной труд превращаются в личные шедевры

Бывает, смотришь на ворох старой ткани, на остатки пряжи или на обычный кусок полимерной глины и думаешь: что с этим можно сделать? А потом вдруг приходит озарение, руки сами тянутся к инструментам, и начинается волшебство.
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