Матвиенко: Пакистан настроен на расширение отношений с Россией

t.me/Совет Федерации Пакистан намерен расширить весь комплекс отношений с Россией. Об этом 29 октября сообщила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко по итогам визита в Пакистан и встречи с премьер-министром исламской республики Шахбазом Шарифом.