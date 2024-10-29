Матвиенко: Пакистан настроен на расширение отношений с Россией

t.me/Совет Федерации Пакистан намерен расширить весь комплекс отношений с Россией. Об этом 29 октября сообщила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко по итогам визита в Пакистан и встречи с премьер-министром исламской республики Шахбазом Шарифом.
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