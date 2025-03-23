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Политолог Вакаров прогнозирует бунты неонацистов на Украине

Политолог Вакаров прогнозирует бунты неонацистов на Украине

Политолог Василий Вакаров в беседе с aif.ru на фоне возможного заключения перемирия и отвода ВСУ из ДНР и других территорий заявил, что сегодня в Киеве витает вероятность государственного переворота, однако сам он не верит, что это произойдет.

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Комментарии
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николай лейчинский
Любопытно : кто и когда выродил этого &quot;политолога&quot; ?!
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14 час.
николай лейчинский
Ответил - Вова Соловьев ! Вопрос : зачем еврею хохол западенский ?!
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14 час.
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