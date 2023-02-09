Десять книг к Международному дню книгодарения

«Книга – лучший подарок» – фраза, особенно актуальная 14 февраля, в День… книгодарения! В рамках нашего совместного проекта «Книжная полка» с библиотеками Автозаводского района Нижнего Новгорода предлагаем вам список книг, которые можно подарить тем, кто… Книги для тех, кто хочет полюбить жизнь Татьяна Мужицкая в своих книгах призывает не откладывать жизнь на потом, мечтать и самим вершить свою судьбу – а иначе кто это сделает за нас? Поверить в «Теорию невероятности» (16+), построить «Роман с самим собой» (16+), не сомневаться, что «Мне все льзя» (16+), и, конечно же, «Брать, давать и наслаждаться» (16+)! Вы знаете, как правильно мечтать? Татьяна Мужицкая подскажет множество рецептов, и все они действенные и полезные — жить станет легче и свободнее.